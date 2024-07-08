群益投信Q3續看多美國股債 點名印股迎莫迪3.0收成期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 20:08

群益投信今 (8) 日釋出第三季投資展望，經理人直言，美國總體經濟、利率政策簡而言之就是「拖拖拉拉」，不過，在 Higher for longer 環境下，高息收債券包括優先順位非投等債、金融次順位債等，皆具資金吸引力，而美國景氣維持上行、通膨趨緩，將有利美股發展，AI 科技題材持續看好。此外，經理人點名印度市場，隨著大選落幕，政策延續性高，「印度製造」資本支出題材不變，可望迎接莫迪 3.0 股市收成期。

群益全球優先順位非投資等級債券基金、群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，從經濟面來看，美國製造業景氣趨緩，服務業景氣熱絡，目前看來，高利率將持續壓抑消費者支出、企業投資、房地產市場的表現，但得益於穩固就業市場與健康家計財務狀況，仍有助支撐經濟保持擴張。

在通膨與貨幣政策方面，市場已經逐步下調了對聯準會 2024 年降息的預期，聯準會維持利率的時間加長，政策立場屬中性，通膨回升的風險其實也是各主要央行最在意的項目，也使得央行在支持經濟成長和抑制通膨之間搖擺不定。

徐建華進一步指出，值得留意的是，雖然近期市場對聯準會何時啟動降息的臆測令金融市場波動頻頻，但從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。

而在債券資產的選擇上，建議現階段仍以優質高息債為首選，在投資級債範疇中，以金融次順位債最值得留意，不僅收益水準具吸引力，搭配金融業信評優於其他產業，加上獲利持續成長，穩健的財務體質支持績效表現。

在非投資等級債方面，鑒於發行企業財務狀況穩健，違約率可望走低，尤其是 BB-B 或具擔保品條件的投資策略由於償債順位較高且具備高利息當緩衝，可望有相對較佳的表現，因此，優先順位非投資級債仍值得關注。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，整體來看，美國景氣維持上行態勢不變，經濟陷入衰退的風險極低，而經濟稍微降溫也進一步紓緩通膨壓力，5 月份核心 PCE 月增 0.1%，年增 2.6%，符合預期。從基本面來看，有助為美股提供支撐。

不過，隨著時序接近美國總統大選，兩大陣營的選情消長將為市場增添波動，不過投資最終都還是回歸景氣基本面判斷，而在美股投資主軸上，AI 科技仍是最為值得關注的題材。隨著生成式 AI 應用範圍更趨廣泛，也可望與既有的工具和產品做功能連結，如透過生成式模型來優化計算機工具功能，有助進一步提升個人使用體驗。

印度經濟動能強勁、通膨穩定下降、政局穩定與政策延續性高

群益大印度基金經理人向思穎提及，印度大選落幕，總理莫迪順利連任，儘管執政黨得票狀況不若預期一度引起股市波動，不過隨著新的內閣展現延續性，特別是核心部門和基礎設施部門如：內政部、財政部、國防部、外交部、鐵路部、商業部等主要官員職位保持不變，也意味著政策延續性高，「印度製造」資本支出題材不變，也預期政府可能推出照顧農民或中低所得人民的政策。