台股大怒神資金急周轉？群益：股票借貸專案延至年底
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 11:12
台股上周五大怒神跳水，今 (22) 日再度上沖下洗，一度反彈 168 點後又翻黑，群益金鼎證券 (6005-TW) 宣布，為提供投資人更靈活的投資機會，「群益鈔優貸」超優利率將延至今年底，讓投資人不需為資金周轉忍痛賣股。
群益金鼎證券指出，去年底推出「群益鈔優貸」不限用途款項借貸 (股票借貸) 專案，因主打震撼市場的超優利率，短短 3 個月不限用途款項借貸餘額成長百億元。
由於近期台股波動劇烈，上周崩跌多達 1200 點，投資人有周轉的資金需求，因此，群益宣布，群益鈔優貸活動將延長至 113 年 12 月 31 日，此將有利投資人的投資策略更具靈活性。
群益去年推出的群益鈔優貸，不限用途款項借貸 (股票借貸) 專案，將 1600 檔以上股票標的分為 4 級，並具有三大特色，包括「1 萬起借，免還本金，半年不需繳息」，原定 3 月 31 日結束的方案，延長至今年底。
群益金鼎證券總經理李文柱進一步說明，此次專案內容再升級，將股票標的增加至超過 1800 檔，包括常見的台灣 50 和中型 100 成分股、多檔熱門 ETF 及特別股與公司債皆納入，並將優惠利率細分為 5 個等級，讓有資金需求的投資人可輕鬆週轉資金。
「群益鈔優貸」除了提供優惠利率之外，還具有系統便利性高、輕鬆申辦的特色；證券戶不限用途款項借貸戶線上可一次開立；擔保品 (股票) 抵押、還款全程可線上完成；標的分級優惠利率，群益客戶登入即可查詢；而若於營業時間內借款，200 萬內 5 分鐘撥款；非營業時間則為當日累積上限 50 萬，24 小時服務不間斷。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇