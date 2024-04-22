台股大怒神資金急周轉？群益：股票借貸專案延至年底

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 11:12

群益金鼎證券指出，去年底推出「群益鈔優貸」不限用途款項借貸 (股票借貸) 專案，因主打震撼市場的超優利率，短短 3 個月不限用途款項借貸餘額成長百億元。

由於近期台股波動劇烈，上周崩跌多達 1200 點，投資人有周轉的資金需求，因此，群益宣布，群益鈔優貸活動將延長至 113 年 12 月 31 日，此將有利投資人的投資策略更具靈活性。

群益去年推出的群益鈔優貸，不限用途款項借貸 (股票借貸) 專案，將 1600 檔以上股票標的分為 4 級，並具有三大特色，包括「1 萬起借，免還本金，半年不需繳息」，原定 3 月 31 日結束的方案，延長至今年底。

群益金鼎證券總經理李文柱進一步說明，此次專案內容再升級，將股票標的增加至超過 1800 檔，包括常見的台灣 50 和中型 100 成分股、多檔熱門 ETF 及特別股與公司債皆納入，並將優惠利率細分為 5 個等級，讓有資金需求的投資人可輕鬆週轉資金。