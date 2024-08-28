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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至8.86元，預估目標價為117.81元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 02:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.55元上修至8.86元，其中最高估值9.99元，最低估值6.57元，預估目標價為117.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.99(9.99)13.2415.818.39
最低值6.57(6.57)7.39.6616.94
平均值8.57(8.52)10.7212.1217.66
中位數8.86(8.55)10.711.8917.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值155.27億172.81億185.40億184.07億
最低值147.81億159.63億168.78億178.45億
平均值151.09億166.56億176.09億181.26億
中位數150.74億167.47億175.87億181.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.24-5.33-1.246.019.12
營業收入94.38億19.06億55.76億112.06億145.76億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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