鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至8.74元，預估目標價為116.57元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.87元下修至8.74元，其中最高估值12.38元，最低估值6.31元，預估目標價為116.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.38(14.22)
|14.63
|17.47
|18.31
|最低值
|6.31(6.31)
|7.3
|9.5
|16.94
|平均值
|8.68(9.06)
|10.69
|12.07
|17.62
|中位數
|8.74(8.87)
|10.62
|11.82
|17.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.04億
|172.81億
|185.40億
|184.07億
|最低值
|146.32億
|159.63億
|168.18億
|177.68億
|平均值
|150.83億
|166.15億
|175.44億
|180.87億
|中位數
|150.52億
|166.90億
|175.42億
|180.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.24
|-5.33
|-1.24
|6.01
|9.12
|營業收入
|94.38億
|19.06億
|55.76億
|112.06億
|145.76億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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