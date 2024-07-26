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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至8.74元，預估目標價為116.57元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.87元下修至8.74元，其中最高估值12.38元，最低估值6.31元，預估目標價為116.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.38(14.22)14.6317.4718.31
最低值6.31(6.31)7.39.516.94
平均值8.68(9.06)10.6912.0717.62
中位數8.74(8.87)10.6211.8217.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值156.04億172.81億185.40億184.07億
最低值146.32億159.63億168.18億177.68億
平均值150.83億166.15億175.44億180.87億
中位數150.52億166.90億175.42億180.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.24-5.33-1.246.019.12
營業收入94.38億19.06億55.76億112.06億145.76億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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