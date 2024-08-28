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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯瑞(BIO-US)EPS預估下修至9.73元，預估目標價為345.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 06:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對伯瑞(BIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.03元下修至9.73元，其中最高估值10.3元，最低估值8.98元，預估目標價為345.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.3(10.3)11.8513.6214.8
最低值8.98(9.2)10.3511.9514.8
平均值9.68(9.82)11.1512.6114.8
中位數9.73(10.03)11.1912.6914.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.91億27.19億28.36億29.63億
最低值25.62億26.53億27.57億29.63億
平均值25.76億26.89億28.03億29.63億
中位數25.76億26.94億28.11億29.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS58.93127.86142.33-121.79-21.82
營業收入23.12億25.46億29.23億28.02億26.71億

詳細資訊請看美股內頁：
伯瑞(BIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIO

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