鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯瑞(BIO-US)EPS預估下修至9.73元，預估目標價為345.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 06:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對伯瑞(BIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.03元下修至9.73元，其中最高估值10.3元，最低估值8.98元，預估目標價為345.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.3(10.3)
|11.85
|13.62
|14.8
|最低值
|8.98(9.2)
|10.35
|11.95
|14.8
|平均值
|9.68(9.82)
|11.15
|12.61
|14.8
|中位數
|9.73(10.03)
|11.19
|12.69
|14.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.91億
|27.19億
|28.36億
|29.63億
|最低值
|25.62億
|26.53億
|27.57億
|29.63億
|平均值
|25.76億
|26.89億
|28.03億
|29.63億
|中位數
|25.76億
|26.94億
|28.11億
|29.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|58.93
|127.86
|142.33
|-121.79
|-21.82
|營業收入
|23.12億
|25.46億
|29.23億
|28.02億
|26.71億
詳細資訊請看美股內頁：
伯瑞(BIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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