鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為127.35元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 18:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.7元下修至9.34元，其中最高估值14.22元，最低估值6.34元，預估目標價為127.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.22(14.22)
|16.1
|18.82
|20.96
|最低值
|6.34(6.34)
|7.3
|9.54
|18.31
|平均值
|9.87(10.11)
|11.64
|13.29
|19.63
|中位數
|9.34(9.7)
|11.52
|13.06
|19.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|162.33億
|179.12億
|192.70億
|193.00億
|最低值
|146.85億
|159.63億
|168.18億
|177.68億
|平均值
|153.33億
|168.66億
|178.10億
|185.34億
|中位數
|151.97億
|168.65億
|177.04億
|185.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.24
|-5.33
|-1.24
|6.01
|9.12
|營業收入
|94.38億
|19.06億
|55.76億
|112.06億
|145.76億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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