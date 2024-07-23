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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為127.35元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 18:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.7元下修至9.34元，其中最高估值14.22元，最低估值6.34元，預估目標價為127.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.22(14.22)16.118.8220.96
最低值6.34(6.34)7.39.5418.31
平均值9.87(10.11)11.6413.2919.63
中位數9.34(9.7)11.5213.0619.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值162.33億179.12億192.70億193.00億
最低值146.85億159.63億168.18億177.68億
平均值153.33億168.66億178.10億185.34億
中位數151.97億168.65億177.04億185.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.24-5.33-1.246.019.12
營業收入94.38億19.06億55.76億112.06億145.76億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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