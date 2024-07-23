鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至12.13元，預估目標價為154.67元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.37元下修至12.13元，其中最高估值14.22元，最低估值6.34元，預估目標價為154.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.22(14.52)
|16.1
|18.82
|20.96
|最低值
|6.34(10.15)
|7.3
|9.54
|18.48
|平均值
|11.24(12.36)
|12.72
|14.28
|19.72
|中位數
|12.13(12.37)
|13.2
|14.18
|19.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|162.33億
|180.54億
|194.65億
|193.00億
|最低值
|146.85億
|160.55億
|171.65億
|180.37億
|平均值
|156.97億
|172.79億
|181.87億
|186.68億
|中位數
|158.52億
|173.01億
|181.09億
|186.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.24
|-5.33
|-1.24
|6.01
|9.12
|營業收入
|94.38億
|19.06億
|55.76億
|112.06億
|145.76億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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