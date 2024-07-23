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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至12.13元，預估目標價為154.67元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.37元下修至12.13元，其中最高估值14.22元，最低估值6.34元，預估目標價為154.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.22(14.52)16.118.8220.96
最低值6.34(10.15)7.39.5418.48
平均值11.24(12.36)12.7214.2819.72
中位數12.13(12.37)13.214.1819.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值162.33億180.54億194.65億193.00億
最低值146.85億160.55億171.65億180.37億
平均值156.97億172.79億181.87億186.68億
中位數158.52億173.01億181.09億186.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.24-5.33-1.246.019.12
營業收入94.38億19.06億55.76億112.06億145.76億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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