蘋果十年財務長明年起離任 分析師：沒事！正常操作

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 08:00

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美國蘋果 (AAPL-US) 公司周一 (26 日) 宣布，財務長 Luca Maestri 將於 2025 年 1 月 1 日離任，結束長達十多年的蘋果財務長 (CFO) 生涯。

根據新聞稿，該職位將由公司財務規劃與分析副總裁 Kevan Parekh 出任。 Maestri 將繼續領導蘋果的企業服務團隊，包括資訊系統與技術、資訊安全，以及房地產開發部門，直屬蘋果執行長庫克 (Tim Cook)。

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庫克在新聞稿中讚揚 Maestri 是一位「卓越的伙伴」，「他表現出了非凡的領導力和洞察力」，「在改善與提升公司財務表現、與股東交流合作、在公司內部推進財務紀律等方面發揮了重要作用。」

現年 60 歲的 Maestri 出生於義大利羅馬，擁有義大利 Luiss 大學的經濟學學士學位和美國波士頓大學的管理碩士學位。畢業後，Maestri 加入通用汽車，並先後在諾基亞西門子通訊公司和施樂公司擔任 CFO，再後來就成為了庫克的親密夥伴。

對於長期關注蘋果業績報告的投資人來說，Maestri 是個熟悉的面孔，常常出現在財報的點評之中，並且一直與庫克共同參與財報電話會議。在 Maestri 任職期間，蘋果股價從 2014 年初的約 20 美元成長到如今的 227 美元，成為全球最有價值的上市公司。

2018 年的時候，Maestri 曾宣布蘋果「淨現金中性」（net-cash neutral）的目標，但之後公司仍累積了高達數十億美元的現金儲備。今年 6 月，蘋果啟動了一項規模達 1,100 億美元的股票回購計劃，也是美國史上規模最大的股票回購計劃。

Maestri 在聲明中寫道，「能為蘋果公司服務，與庫克並肩工作，是我職業生涯最大的榮幸。」Maestri 也補充道，他對 Parekh 接任 CFO 一職充滿信心。 Parekh 也在蘋果工作了 11 年，與 Maestri 合作緊密。值得一提的是，Parekh 也曾在通用汽車擔任高階主管。

美國投行 Piper Sandler 分析師 Matt Farrell 評論道，「從我們的角度來看，蘋果內部提拔高管人員有助於順利過渡，特別是考慮到 Parekh 在公司內部的工作經驗。」

但 Farrell 指出，「像這樣重大的人事變動肯定會帶來一定程度的不確定性，尤其是在 Maestri 獲得如此多成功的歷史背景下。」

對此，知名蘋果爆料人馬克古爾曼（Mark Gurman）寫道，Maestri 與 Parekh 差不多是同時加入蘋果的，在過去幾個月中，Maestri 一直在培養 Parekh 接班，Parekh 越來越多地參與財務分析師和合作夥伴的私人會議。

因此，分析師 Anurag Rana 和 Andrew Girard 表示，蘋果這次 CFO 交接可能會很順利。他們在報告中寫道，這一變化「在我們看來是正常管理規劃舉措的一部分。」