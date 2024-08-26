一隻猴子帶旺台廠！00878、00830成分股先卡位顯卡商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 16:11

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一隻猴子帶旺台廠！顯卡大廠尚未等到 AI PC 應用正式開花結果，不過，陸製新遊戲大作「黑神話：悟空」熱潮搶先席捲遊戲界，想玩這款遊戲，PC 得先配備高階顯卡，法人分析，多檔台灣顯卡供應鏈大廠可望因此受惠，包括技嘉、微星、華碩、雙鴻等都被點名，值得注意的是，國民 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 及國泰費城半導體 (00830-TW)，因其成分股皆有顯卡重要供應鏈，人氣同步飆升。

法人分析此波受惠悟空概念的台股 ETF，其中，00878 主要持股中即有技嘉 (2.57%) 和微星 (3.53%)，再次成功卡位這波商機，證明 00878 不只有長期穩定配息的能力，還能跟上趨勢爆發熱潮創造資本利得。

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00878 持股包括金融、電子、半導體及通信網路類股等，今年以來受惠金融股及 AI 類股大漲，基金表現亮眼，受益人數穩健上升，最新受益人數已高達 140 萬人，基金規模位居全市場第二，截至目前是新台幣 3134.53 億元。

機構法人指出，00878 不僅沾到遊戲順風車，根據已公布的金控獲利數據，14 家金控 7 月獲利高達 943.89 億元，前 7 月累計 4318.04 億元，00878 主要持股有 3 成的金融股，金融股最近還有併購話題加上獲利暴增，接下來表現可期。

至於 00830，第一大持股就是全球顯卡晶片大廠輝達 NVIDIA，持股權重高達 13.68%，在這波全球顯卡熱潮中，都會是最大受惠者，市場無不引頸企盼 8/28 財報公布後，有望帶動新一波上攻走勢。

00830 是全台目前唯一一檔科技型 ETF，追蹤美國重要科技指數之一的費城半導體指數，布局美國掛牌的大型半導體龍頭企業，2024 年初以來的漲幅超過 24%，相當吸睛。

專家表示，9 月美國大選選後加上即將開始降息，對股債都是大利多，投資人可透過投資簡單、投資成本相對低的 ETF 積極布局，搭上第四季上漲動能。

00878、00830 主要成分股

股代 ETF 名稱 主要成分股 00878 國泰永續高股息 聯詠、聯發科、可成、聯電、世界先進、光寶科、瑞昱、日月光投控、微星、國泰金、技嘉… 00830 國泰費城半導體 輝達、博通、超微、美光、高通、亞德諾、台積電、德州儀器、科磊、微芯科技…