台股ETF受益人近950萬人連25周創高 規模2.52兆元締新猷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 10:50

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大盤高檔震盪，但台股 ETF 投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股 ETF 受益人連續 25 周創新高，總人數來到 949 萬 3962 人，不但受益人創新高，連規模也來到 2.52 兆元創下新猷。

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以今年來規模與受益人都遽增的 00919 來說，由於 00919 在 8 月底即將公告第 6 次配息相關訊息，前五次配息發配金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且也已經連續 5 次預估年化配息率逾 10%，第 6 次是否將維持高配息，成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息 ETF 供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。