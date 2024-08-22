台股ETF受益人近950萬人連25周創高 規模2.52兆元締新猷
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 10:50
大盤高檔震盪，但台股 ETF 投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股 ETF 受益人連續 25 周創新高，總人數來到 949 萬 3962 人，不但受益人創新高，連規模也來到 2.52 兆元創下新猷。
統計台股 ETF 規模今年來增加 1.04 兆元，總檔數來到 62 檔，其中更有七檔規模超過千億，也是今年來規模增加前七名，分別是元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦台 50(006208-TW)、元大高股息 (0056-TW)；這七檔今年規模共增加 7647 億，佔了總增加的近八成，進一步觀察，台股 ETF 七千金中高息型就佔了五檔，更顯示出高息 ETF 持續受投資人青睞。
以今年來規模與受益人都遽增的 00919 來說，由於 00919 在 8 月底即將公告第 6 次配息相關訊息，前五次配息發配金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且也已經連續 5 次預估年化配息率逾 10%，第 6 次是否將維持高配息，成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。
群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息 ETF 供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息 ETF 來介入台股。
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