公股銀獎項No 1！彰銀獲台灣永續行動獎 6大獎項肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 19:59

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台灣永續能源研究基金會於 8 日舉行「2024 亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」，彰銀 (2801-TW) 6 項行動方案獲頒 TSAA 台灣永續行動獎 1 金 4 銀 1 銅，由外交部次長田中光頒獎，董事長凌忠嫄代表領獎，肯定彰銀於實踐聯合國永續發展目標 SDGs 之卓越成果。

在氣候行動 (SDG13) 方面，彰銀以「百年彰銀開創減碳新局」方案獲「金獎」，接軌國際參與 SBTi 訂定減量目標，積極透過碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳權等「碳 5C」行動布局淨零路徑；在產業、創新與基礎設施方面 (SDG09)，彰銀以「綠色金融 永續環境」方案獲「銀獎」，推出「綠色存款專案」，將客戶存放之資金投入綠色授信項目、促進綠色產業發展；另在多元夥伴關係 (SDG17) 方面，彰銀以「彰銀結盟綠色金融鏈」方案獲「銀獎」，透過推廣台灣 Pay 及 TWQR 綠色減碳行動支付方式，積極與各方企業及雲端場域結盟，藉由雲端大數據讓資源使用更有效率，搭建完整綠色金融價值鏈。

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彰銀面對高齡化社會，透過跨部門與異業配合，為客戶提供更好的安養解決方案，在健康與福祉方面 (SDG03)，以「彰顯美好銀色人生」方案獲「銀獎」。此外，為消弭不平等 (SDG10)，彰銀資助身心障礙者和中低收入戶使其獲得微型保險保障，並與公益團體一同推動「集食行善 讓愛發光」活動，幫助弱勢家庭兒童免於挨餓，以「永續商品服務與公益」方案獲「銀獎」；另攜手各鄉鎮區公所及社區發展協會並進入校園舉辦金融知識宣導說明會，宣導反詐騙知能、促進數位金融服務及建立優良消費金融觀念，在優質教育 (SDG04) 以「普惠金融 城鄉零距離」方案獲「銅獎」。