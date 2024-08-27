晶焱搶AI商機 今年營收估持平或小增 明年拚歐美市場貢獻

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-27 16:08

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IC 設計業者晶焱 (6411-TW) 今 (27) 日受邀參與櫃買中心法說會，總經理姜信欽表示，今年下半年受惠客戶需求回溫，全年營收與去年相比大致持平或成長，且看好在 AI PC、AI 伺服器需求挹注下，以及歐美市場通路開始貢獻，有機會帶動明年營收再優於今年。

姜信欽指出，從整體市場來看，今年全球景氣已至谷底，現在則是在復甦過程中，以應用區分，消費性需求正逐步回溫，預期若大宗消費性電子需求快速拉升，將帶動公司明年營收成長，車用與工控則期望緩步復甦。

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針對 AI 伺服器方面，姜信欽說，AI 伺服器對 ESD 的使用數量相差不多或多一些，但為實現電容較低的目標，平均銷售單價 (ASP) 較高，AI PC 也是相似的情況。

針對營收主要來源 ESD，姜信欽說，ESD 主要用於 PC CPU/GPU 對外的接口，但晶焱跟其他競爭者主要差異即我公司採用邏輯製程製造，可更快反應客戶需求，尤其主晶片現階段更新速度加快，電壓也從過往的 5V 大幅降至 1.8V，變動的多樣性與速度將更凸顯公司優勢。

姜信欽補充，晶焱現階段主要用 8 吋、6 吋晶圓製程生產，預期未來隨著 IO 裸晶 (Die) 與運算核心 (Die) 以 3D 封裝封在一起後，製程可能要邁進至 12 吋生產；目前單片晶圓 ESD 的產量約 1 萬顆到 50 萬顆。