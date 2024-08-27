凌華推出單板電腦新品 鎖定自動化、交通等應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-27 20:16

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工業電腦廠凌華 (6166-TW) 宣布，推出全新 SBC35 系列 3.5 吋單板電腦 (SBC)，可廣泛應用於自動化、交通、醫療領域和智慧城市專案，包括自主移動機器人（AMR）、電動車（EV）充電站和自助服務機台。

凌華表示，SBC35 為一款空間有限兼顧發揮最大效率而設計的主機板系列，兩款機型分別是搭載第 13 代 Intel Core 處理器 (SBC35-RPL)、Intel N97 處理器 (SBC35-ALN)。

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凌華進一步指出，全新的 SBC35 系列與 SBC-FM 自適應功能模組的靈活結合，簡化了系統的整合和組裝，提供了更大的彈性，能夠滿足各垂直市場的需求，為空間受限且需求高效能的應用帶來了創新選擇。

由於使用小尺寸的主機板通常會限制擴展性，SBC35 系列設計初期便整合了多種常用連接器，如多個 USB、COM、M.2、音訊和數位 I/O，以滿足大部分需求。

同時，面對工業領域更為多樣的客製化需求，凌華也在 SBC35 系列中融入了 SBC-FM 功能擴充模組，提升了系統的靈活性，還允許將客製化功能緊密整合至功能板並連接至主機板，提供無限的擴展可能性。