如何降低資產風險：台灣人應對政治、戰爭、投資、集中與自然災害風險的策略

企業・家・國際高級合夥人 Galen Choi 2024-08-27 12:00

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在當前的全球政治與經濟環境中，台灣面臨著多重風險，包括自然災害、政治風險、戰爭風險、投資風險和遺產稅風險。為了有效地分散這些風險，台灣人需要採取多元化的資產配置策略。以下將探討如何在這些風險下進行資產多元化。

政治風險的分散

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台灣的政治風險主要來自於兩岸關係的緊張局勢和本土政黨輪替的張力。隨著中國對台灣的軍事壓力加大，環台軍演及中美衝突升溫。

台灣人應該考慮將資產配置到政治穩定的國家或地區，以降低潛在的資本損失風險。此外，投資於國際市場，如美國、歐洲和東南亞，可以減少對單一市場的依賴，從而降低政治風險的影響。

戰爭風險的管理

自然風險的管理

自然風險是台灣面臨的另一大挑戰。2024 年 7 月份，日本發生 7.1 級地震，導致 8 月 12 日時日本政府發出特強地震預警，一時之間也讓置於同一板塊上的台灣感到不安。

萬一台灣發生 8 級以上的地震，將會對全台灣產生深遠的影響，包括：

(1) 基礎設施的破壞

交通系統

能源供應

水利設施

(2) 產業鏈中斷

製造業

農業及漁業

(3) 房地產市場衝擊

(4) 金融市場

投資風險的多樣化

台灣的經濟過度依賴科技產業，這使得投資風險集中。本地民衆投資工具，多為不動產或台股，為了分散這種風險，台灣人應該考慮投資於多個行業及工具，包括消費品、醫療保健和可再生能源等，及投資在不同的投資標的。這樣可以在某一行業板塊表現不佳時，通過其他行業的收益來彌補損失。此外，投資於國際市場的指數基金或多元化的共同基金也能有效降低投資風險。

在面對戰爭風險的情況下，台灣的投資者需要採取有效的資產配置策略，以降低潛在的損失和風險。

a.GDP per capita 將下降 28%；下降最大的原因是來自於民間消費的下降，佔了幾乎 25%

b. 出口量平均將下降 58%、進口量下降 34%

c. 農業產值在 10 年間將持續下降

d. 製造業下降 16%，其後 10 年間累積下降約 38%

e. 服務業產值在衝突當時下降了 12%，其後 10 年間將累積下降 30%

參考俄羅斯烏克蘭戰爭

a. 俄羅斯 2022 的 GDP 下降了 2.5% 至 3.0%，烏克蘭的 GDP 下降了 5.5% 至 6.0%

b. 俄羅斯 2023 的 GDP 下降了 7-8%

c. 自 2022 至今，俄羅斯盧比下降了 33.13%，烏克蘭格裡夫納下降了 25%

d. 莫斯科房價下挫 8%，烏克蘭市中心下挫 25-30%

以下是一些建議的資產配置策略：

1. 分散投資

2. 增加現金儲備

保持一定比例的現金儲備是應對不確定性的有效方法。現金可以在市場波動時提供流動性，讓投資者能夠在有利的時機進行投資或應對突發事件。這樣的策略能夠在市場不穩定時，減少因資產價格下跌而帶來的損失。

3. 避免過度槓桿

在面對戰爭風險時，避免使用過多的槓桿或貸款進行投資是非常重要的。過度槓桿會增加風險，並可能在市場下行時加劇潛在的損失。保持保守的財務策略，有助於在不確定的環境中保護資本。

4. 風險評估與調整

5. 考慮長期與短期投資

根據個人的財務目標，投資者應考慮長期與短期的投資策略。長期持有的資產如股票，雖然在短期內可能面臨波動，但隨著時間的推移，通常能夠實現資本增值。而在不確定的短期內，則可以考慮投資於固定收益產品或現金等較為穩定的資產

在戰爭期間，台灣的投資者面臨著巨大的不確定性和風險。為了保護資產並減少損失，以下是一些被認為是最安全的投資選擇：

1. 全球股債 ETF

投資全球股債 ETF（交易所交易基金）是一種有效的策略。這類基金可以讓投資者接觸到全球市場，分散風險，避免因台灣市場的劇烈波動而造成的損失。即使台灣股市受到戰爭影響而大幅下跌，全球市場的多樣性可以在一定程度上保護資本。

在戰爭期間，加密貨幣被視為一種相對安全的資產，因為它不受傳統金融體系的影響。投資者可以考慮將部分資產轉換為穩定幣或其他主流加密貨幣，這樣可以在需要時快速轉移資金並保持資產的流動性。例如，使用幣安或 ACE 等交易所來進行加密貨幣交易，能夠在危機時期迅速進行資金調度。

3. 跨國銀行存款

將資金存放在跨國銀行或海外券商中，可以在戰爭期間提供更高的安全性。這樣的安排使得投資者能夠在任何地方提取資金，避免因台灣的金融系統崩潰而無法提取資金的風險。

4. 實體資產

儘管黃金常被視為保值的選擇，但在戰爭期間，實體資產如房地產的價值可能會受到影響。因此，投資者應謹慎考慮持有黃金的比例，並評估其流動性和存儲的便利性。相較之下，某些類型的實體資產（如農田或生產性資產）可能在戰爭期間仍具備一定的價值。

其他的長遠建議：

1. 多元化投資組合

2. 保險規劃

購買國際保險：如有條件，可考慮購買跨國保險產品，這些保險可以涵蓋多國風險，提供更廣泛的保障。

自然災害保險：對於可能的自然災害，如地震或颱風，購買相關保險以保障資產。

3. 資產轉移與多國居住

國際置業：考慮在政治穩定的國家購買房產，這不僅是一種投資，也可以在必要時提供避險住所。

第二國籍或居留權：申請第二國籍或居留權，確保在政治或戰爭風險下有替代居住地。

4. 定期審視與調整投資

持續評估：定期檢視自己的投資組合，根據全球政治經濟局勢的變化做出適時調整。

風險管理：運用衍生性金融商品如期權或避險基金來管理特定投資的風險。

5. 多元化貨幣儲備

持有多種貨幣：避免單一貨幣貶值風險，考慮持有多種主要國際貨幣的現金或資產。

6. 教育與情報

金融與法律知識提升：不斷學習和掌握全球金融、法律知識，以便在危機時能迅速做出正確決策。