汪小菲S Hotel突歇業！用品低價大甩賣 曬捐款收據

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 07:40

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中國富商、女星大 S 前夫汪小菲周一（26 日）在微博發文，確認其位於台北的酒店於 8 月 21 日結束營業，並表示把酒店物品拍賣所得款項全數捐贈給社會福利基金會，還貼出捐款收據。

汪小菲周一在微博表示：「各界好友大家好，飯店自 2017 年營業以來，致力於為顧客提供高標準的服務和住宿體驗，期許為每一位顧客留下美好的回憶。因為疫情產生的客觀環境變動，已嚴重影響飯店營運，雖然萬般不捨，公司於 8 月 21 日結束飯店的營業。」

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汪小菲說，周一決定將飯店拍賣所得款項，全部捐贈給喜憨兒社會福利基金會及幸福社會福利基金會，特別感謝所有員工的付出，感謝顧客、合作夥伴及社會各界人士一直以來的支持。

而從汪小菲亮出的捐款收據可見，汪小菲分別捐給喜憨兒社會福利基金會與幸福社會福利基金會各新台幣 50 萬元，兩個基金會也製作了感謝狀給汪小菲，感謝他熱心公益。

據《21 世紀經濟報導》周一報導，幾天前，汪小菲位於台北的酒店，消費者已經不能訂房了。隨後，他在 8 月 25、26 日兩日低價甩賣酒店用品，引來眾多民眾排隊掃貨。

據酒店開出的報價，加大雙人床售價約折合人民幣 700 多元，加大單人床約合人民幣 300 多元，42 吋大電視和沙發只需 448 元。