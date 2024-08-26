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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為15.06元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 20:17


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.22元下修至1.19元，其中最高估值1.62元，最低估值0.88元，預估目標價為15.06元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.62(1.62)2.973.361.66
最低值0.88(1.02)1.110.581.23
平均值1.2(1.25)1.791.731.45
中位數1.19(1.22)1.841.641.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.99億73.69億79.72億66.93億
最低值43.78億48.78億49.51億66.93億
平均值51.16億60.72億60.34億66.93億
中位數49.63億60.35億60.33億66.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.200.820.890.800.79
營業收入29.67億38.92億41.95億42.87億45.01億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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