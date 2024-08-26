鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為15.06元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 20:17
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.22元下修至1.19元，其中最高估值1.62元，最低估值0.88元，預估目標價為15.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.62(1.62)
|2.97
|3.36
|1.66
|最低值
|0.88(1.02)
|1.11
|0.58
|1.23
|平均值
|1.2(1.25)
|1.79
|1.73
|1.45
|中位數
|1.19(1.22)
|1.84
|1.64
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.99億
|73.69億
|79.72億
|66.93億
|最低值
|43.78億
|48.78億
|49.51億
|66.93億
|平均值
|51.16億
|60.72億
|60.34億
|66.93億
|中位數
|49.63億
|60.35億
|60.33億
|66.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.20
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|營業收入
|29.67億
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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