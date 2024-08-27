鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.29元，預估目標價為295.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 00:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.36元上修至-2.29元，其中最高估值-0.67元，最低估值-3.9元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.67(-0.67)
|2.08
|9.26
|19.04
|最低值
|-3.9(-3.9)
|-7.09
|-2.88
|2.34
|平均值
|-2.42(-2.49)
|-1.49
|2.54
|6.27
|中位數
|-2.29(-2.36)
|-1.93
|1.95
|5.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.42億
|31.47億
|45.75億
|65.24億
|最低值
|18.72億
|19.74億
|27.76億
|35.08億
|平均值
|22.15億
|25.27億
|34.41億
|43.87億
|中位數
|22.26億
|25.45億
|33.55億
|38.86億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-8.11
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|營業收入
|2.20億
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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