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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.29元，預估目標價為295.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 00:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.36元上修至-2.29元，其中最高估值-0.67元，最低估值-3.9元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.67(-0.67)2.089.2619.04
最低值-3.9(-3.9)-7.09-2.882.34
平均值-2.42(-2.49)-1.492.546.27
中位數-2.29(-2.36)-1.931.955.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.42億31.47億45.75億65.24億
最低值18.72億19.74億27.76億35.08億
平均值22.15億25.27億34.41億43.87億
中位數22.26億25.45億33.55億38.86億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-8.11-7.46-7.20-9.30-3.52
營業收入2.20億4.93億8.44億10.37億18.28億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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