微星開發多款機器人 8月21日機器人展登場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-20 16:07
PC 品牌微星 (2377-TW) 將參加位於南港展覽館的 2024 台灣機器人與智慧自動化展，將展示旗下全新不同功能機器人，有望為公司帶來成長動能。
微星科技將於 2024 台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）上展示多款先進的自主移動機器人（AMR），這些機器人整合了微星的硬體製造能力與 NVIDIA 的加速運算及生成式 AI 技術，預計為公司產品帶來新的亮點。
2024 年台北國際自動化工業大展 (Intelligent Asia 2024) 預計於 8 月 21 日至 24 日，在台北南港展覽館舉行。
除了機器人與工業自動化領域，微星在 AI PC 市場也持續發力，法人看好，受益於 AI PC 和新一代顯示卡的推出，微星下半年營運將持續向上，第三季受惠歐美返校潮和傳統旺季效應，營收和獲利有望提升。
另外，輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 預計推出新一代顯示卡，效能預期比當前 40 系列提升 50% 到 100%，也將為微星的電競產品線帶來新的成長動能。
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