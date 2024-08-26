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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.68元，其中最高估值0.84元，最低估值0.56元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.84(0.88)1.050.94
最低值0.56(0.56)0.660.74
平均值0.71(0.72)0.790.84
中位數0.68(0.7)0.750.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.44億28.53億30.76億33.15億
最低值23.20億24.02億24.98億33.15億
平均值25.63億26.95億28.26億33.15億
中位數26.10億27.32億29.42億33.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.270.350.450.630.85
營業收入17.85億17.06億18.48億21.79億25.06億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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