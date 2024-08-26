鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為38.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.68元，其中最高估值0.84元，最低估值0.56元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.84(0.88)
|1.05
|0.94
|最低值
|0.56(0.56)
|0.66
|0.74
|平均值
|0.71(0.72)
|0.79
|0.84
|中位數
|0.68(0.7)
|0.75
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.44億
|28.53億
|30.76億
|33.15億
|最低值
|23.20億
|24.02億
|24.98億
|33.15億
|平均值
|25.63億
|26.95億
|28.26億
|33.15億
|中位數
|26.10億
|27.32億
|29.42億
|33.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.27
|0.35
|0.45
|0.63
|0.85
|營業收入
|17.85億
|17.06億
|18.48億
|21.79億
|25.06億
詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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