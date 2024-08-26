鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.74元上修至1.78元，其中最高估值1.94元，最低估值1.65元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.94(1.94)
|2.33
|2.6
|最低值
|1.65(1.65)
|1.4
|1.2
|平均值
|1.77(1.75)
|1.93
|2.12
|中位數
|1.78(1.74)
|1.91
|2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|150.20億
|153.53億
|159.30億
|最低值
|148.28億
|150.24億
|151.26億
|平均值
|149.16億
|151.94億
|154.78億
|中位數
|149.20億
|151.91億
|154.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.93
|-1.78
|0.67
|-0.55
|1.34
|營業收入
|163.83億
|138.00億
|166.70億
|156.16億
|148.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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