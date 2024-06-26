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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.74元，預估目標價為38.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 16:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.74元，其中最高估值0.92元，最低估值0.67元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.92(0.92)1.010.99
最低值0.67(0.67)0.660.79
平均值0.77(0.77)0.790.87
中位數0.74(0.72)0.760.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.57億28.71億30.96億33.36億
最低值23.25億24.11億25.14億33.36億
平均值25.69億26.93億28.16億33.36億
中位數26.07億27.07億28.26億33.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.270.350.450.630.85
營業收入17.85億17.06億18.48億21.79億25.06億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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