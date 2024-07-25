鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為39.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.75元，其中最高估值0.92元，最低估值0.67元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.92(0.92)
|1.01
|0.99
|最低值
|0.67(0.67)
|0.66
|0.79
|平均值
|0.77(0.77)
|0.79
|0.88
|中位數
|0.75(0.74)
|0.77
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.57億
|28.71億
|30.96億
|33.36億
|最低值
|23.25億
|24.11億
|25.14億
|33.36億
|平均值
|25.71億
|27.00億
|28.50億
|33.36億
|中位數
|26.06億
|27.23億
|28.84億
|33.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.27
|0.35
|0.45
|0.63
|0.85
|營業收入
|17.85億
|17.06億
|18.48億
|21.79億
|25.06億
詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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