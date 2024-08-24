鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至6.51元，預估目標價為63元
鉅亨網新聞中心 2024-08-24 10:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.51元，其中最高估值7.23元，最低估值5.45元，預估目標價為63元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.23(6.93)
|6.37
|6.56
|最低值
|5.45(5.45)
|4.38
|5.17
|平均值
|6.36(6.27)
|5.83
|6.05
|中位數
|6.51(6.35)
|6.14
|6.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|430,568,000
|449,811,000
|479,067,000
|最低值
|310,100,000
|366,227,300
|408,139,710
|平均值
|385,339,070
|396,595,320
|449,599,560
|中位數
|392,046,500
|385,692,070
|461,591,980
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.24
|2.58
|10.34
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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