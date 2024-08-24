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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至6.51元，預估目標價為63元

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 10:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.51元，其中最高估值7.23元，最低估值5.45元，預估目標價為63元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.23(6.93)6.376.56
最低值5.45(5.45)4.385.17
平均值6.36(6.27)5.836.05
中位數6.51(6.35)6.146.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值430,568,000449,811,000479,067,000
最低值310,100,000366,227,300408,139,710
平均值385,339,070396,595,320449,599,560
中位數392,046,500385,692,070461,591,980

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.242.5810.345.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		304,172,639341,433,658625,962,605629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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