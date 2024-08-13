AI應用強勁需求回溫 人力需求連2季正成長 製造業13年同期最缺
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-13 19:25
勞動部今 (12) 日發布 113 年第 3 次人力需求調查結果，顯示事業單位預計 113 年 10 月底較 7 月底人力需求淨增加 5.6 萬人，以製造業人力需求淨增加 2.1 萬人較多，達到近 13 年同期次高的水準，勞動部表示，因全球終端需求回溫及 AI 新興科技應用商機強勁，整體人力需求連續 2 季高於上年同期。
為了解 113 年 10 月底就業市場人力需求情形，勞動部於 113 年 7 月 1 日至 7 月 19 日就員工規模 30 人以上之事業單位辦理「113 年第 3 次人力需求調查」。
各事業單位 113 年 10 月底較 7 月底預計增加人力者占 28.1%、減少人力者 3.9%、人力需求不變者 63.3%、無法預估者 4.8%；需求人數預計增加 6.4 萬人、減少 8 千人，淨增加 5.6 萬人。
勞動部統計處處長梅家瑗說，今年Ｑ4 的人力淨增加 5.6 萬人，是 101 年以來、近 13 年同期次高，因全球終端需求回溫及新興科技應用商機強勁，相關供應鏈產能持續擴建，加以民間消費持續成長，帶動部分業者拓點計畫，亦支撐勞動市場人力增補動能，致整體人力需求連續 2 季高於上年同期。
與 113 年 7 月底相較，10 月底工業部門人力需求預計淨增加 2.5 萬人，服務業部門淨增加 3.1 萬人，後者已連續 8 季高於前者。各大業以製造業淨增加 2.1 萬人較多，如電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加 3 千人，批發及零售業淨增加 7 千人次之，支援服務業、住宿及餐飲業亦均淨增加 5 千人再次之。
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