〈焦點股〉雙龍搶珠！新光金飆漲創13年新高 再爆百萬張巨量
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 10:49
金控三角戀今 (26) 日再度成為盤面焦點，中信金 (2891-TW) 上周五亮底牌，預計以每股 14.55 元溢價公開收購新光金，待嫁新娘新光金 (2888-TW) 今天股價風光上漲近 7%，最高觸及 13.3 元，創逾 13 年以來新高，並已爆出百萬張巨量，台新金 (2887-TW) 同步上漲超過 3%，站上 20 元關卡，中信金開低後隨即翻紅，漲幅約 1%。
中信金 23 日董事會通過以每股 14.55 元公開收購新光金股份，每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以新光金 23 日收盤價計算，相當於溢價 16.8%。
台新金與新光金 22 日董事會通過，預計以台新金 0.6022 股換 1 股新光金，預計 10/9 舉行股東臨時會，合併後，台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司，因此將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。
新光金 23 日爆出 126 萬張天量，外資狂敲近 16 萬張，今天再度吸引資金進場，盤中觸及 13.3 元，為 2011 年 7 月初以來最高點，截至上午 10 點半，成交量已超過百萬張，收盤時可望改寫全日成交量新高紀錄。
業內人士分析，中信金開價極具吸引力，而台新金為了降低被搶親風險，可能需要防禦性強化股權，另一方面，台新金也需要鞏固自家股票的股價，以減少中信金的溢價優勢。若用簡單粗暴的算法，相當於台新金股價升至 24.2 元以上，就可超過中信金所提的 14.55 元公開收購價，但若中信金股價持續上漲也會牽動新光股東賣股意願。
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