〈焦點股〉雙龍搶珠！新光金飆漲創13年新高 再爆百萬張巨量

金控三角戀今 (26) 日再度成為盤面焦點，中信金 ( 2891-TW ) 上周五亮底牌，預計以每股 14.55 元溢價公開收購新光金，待嫁新娘新光金 ( 2888-TW ) 今天股價風光上漲近 7%，最高觸及 13.3 元，創逾 13 年以來新高，並已爆出百萬張巨量，台新金 ( 2887-TW ) 同步上漲超過 3%，站上 20 元關卡，中信金開低後隨即翻紅，漲幅約 1%。

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業內人士分析，中信金開價極具吸引力，而台新金為了降低被搶親風險，可能需要防禦性強化股權，另一方面，台新金也需要鞏固自家股票的股價，以減少中信金的溢價優勢。若用簡單粗暴的算法，相當於台新金股價升至 24.2 元以上，就可超過中信金所提的 14.55 元公開收購價，但若中信金股價持續上漲也會牽動新光股東賣股意願。