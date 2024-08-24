〈熱門股〉雙雄求娶掀比價效應 新光金爆量周漲近15%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-24 11:40

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金融圈震撼彈不斷！新光金一夕間成為炙手可熱的待嫁新娘，台新金、中信金分別採合意、非合意 (敵意) 併購方式迎娶，兩種類型同時出現，創下金控史上首例，新光金 23 日爆出 126 萬張天量，盤中傳出中信金至少出價每股 14 元以上收購，吸引買盤進場，最終強勢收平盤，在比價效應帶動下，新光金本周漲幅高達 14.75%。

台股兩周前歷經股災，新光金股價一度失守 10 元票面價，但本周發生天翻地覆的轉變，新光金瞬間成為盤面當紅炸子雞，股價一路飆升，23 日終場收平盤價 12.45 元，台新金則上漲 3.19%，以 19.4 元作收，若以當日收盤價來計算兩家金控換股比例，相當於折價 6.18%，已較前一天的折價 9% 收斂。

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台新金與新光金董事會通過，預計以台新金 0.6022 股換 1 股新光金，特別股則是 1 股換 1 股，預計 10/9 舉行股東臨時會，合併後，台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司，因此將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

中信金董事會通過以每股 14.55 元公開收購新光金股份，每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以新光金 23 日收盤價計算，相當於溢價 16.8%；若以現金加計股票收購 51% 股權來計算，總斥資金額將達 1314 億元。

新光金單日爆出 126 萬張巨量，外資狂敲近 16 萬張，業內人士分析，中信金開價極具吸引力，為了降低被搶親風險，台新金可能需要防禦性強化股權，另一方面，台新金也需要鞏固自家股票的股價，以減少中信金的溢價優勢。