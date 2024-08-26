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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調降至7.75元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由8元下修至7.75元，調降幅度3.13%。其中最高估值12元，最低估值4元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀3位。

索菲科技今(26日)收盤價為7.52元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲1.45%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SOFI市場預估目標價

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