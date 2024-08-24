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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至285元，幅度約8.06%

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由310元下修至285元，調降幅度8.06%。其中最高估值350元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀1位。

艾利科技今(24日)收盤價為233.97元。近5日股價下跌8.06%，標普指數上漲1.45%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALGN市場預估目標價

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