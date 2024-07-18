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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為8.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:16

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.09元，其中最高估值0.1元，最低估值0.08元，預估目標價為8.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.1(0.1)0.360.66
最低值0.08(0.08)0.120.35
平均值0.09(0.09)0.240.45
中位數0.09(0.09)0.230.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值24.54億30.07億35.26億
最低值23.39億25.59億30.30億
平均值23.95億27.61億32.72億
中位數24.01億27.80億32.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---4.30-1.00-0.40-0.36
營業收入7.21億7.51億10.88億17.63億29.12億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

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