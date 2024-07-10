鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為8.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.08元上修至0.09元，其中最高估值0.1元，最低估值0.08元，預估目標價為8.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.1(0.1)
|0.36
|0.66
|最低值
|0.08(0.08)
|0.12
|0.35
|平均值
|0.09(0.09)
|0.24
|0.45
|中位數
|0.09(0.08)
|0.23
|0.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24.54億
|30.07億
|35.26億
|最低值
|23.46億
|25.59億
|30.30億
|平均值
|23.97億
|27.64億
|32.77億
|中位數
|24.01億
|27.80億
|32.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-4.30
|-1.00
|-0.40
|-0.36
|營業收入
|7.21億
|7.51億
|10.88億
|17.63億
|29.12億
詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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