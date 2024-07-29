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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調降至8元，幅度約5.88%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由8.5元下修至8元，調降幅度5.88%。其中最高估值12元，最低估值4元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀3位。

索菲科技今(29日)收盤價為7.41元。近5日股價下跌5.88%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SOFI市場預估目標價

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