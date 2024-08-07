人民幣近日連續強升對市場意味著什麼？專家直指兩大主因
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-07 11:04
中國人民幣兌美元匯率 (USDCNY) 今 (7) 日在亞洲匯市早盤下跌逾 0.33%，續從周一 (5 日) 的七個月高點回落，但自上周以來，人民幣在全球金融市場劇烈震蕩之際連續強勢回升，專家認為人民幣之所以走強，可能有兩大主因，一是外部環境變化導致預期轉變，加上中國國內政策紅利持續釋放。
中國《經濟日報》報導，受美國關鍵經濟數據走弱、通膨數據降溫等因素影響，市場對聯準會 (Fed) 降息的期待明顯上升，降息交易的直接影響是美債殖利率下行和美元回貶。美元回貶有利於人民幣等部分非美貨幣走高，而美債殖利率的下行則讓中美利差改善，給予人民幣一定程度的支撐力道。
此外，日本央行 (BOJ) 上周意外升息，日美貨幣政策分化以及日美「套利交易」遇阻，導致國際投機資金快速回流日本，推動日元兌美元(USDJPY) 從歷史低點反彈，市場對人民幣等亞洲貨幣的風險偏好也有所回升。
報導指出，匯率走勢基本上取決於經濟基本面。人民幣這輪強升反映出市場對中國經濟走強的積極預期。中國第 20 屆三中全會對進一步全面深化改革作出系統部署，強調構建高水準社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高品質發展體制機制，提振市場對下半年中國經濟發展的信心。國內加大宏觀政策實施力道，經濟復甦預期增強，市場對人民幣及資產走勢預期趨於樂觀。
專家預測，未來數月人民幣或將延續回升態勢。全球政經局勢的複雜性和金融市場的劇烈波動，恐促使更多國際資本在全球尋找「避風港」，人民幣具有較高的穩定性，目前正處於價值窪地，且中國經濟內生成長動力持續增強。 可以預見，當前及未來數月人民幣資產將受到更多關注。
瑞穗證券資深中國經濟學家周敏 (Serena Zhou) 表示，人民幣兌美元今年迄今仍呈貶勢，但近期復甦為中國央行未來數月進一步寬鬆措施創造相當大的空間，尤其是考慮到國內信貸需求疲軟和持續的通縮壓力。
交易員和分析師表示，市場注意力目前聚焦即將公佈的中國數據，包括貿易、通膨和信貸，以衡量中國經濟的健康狀況。上周公佈的製造業調查顯示中國 7 月工廠活動大幅下滑。
中國今日稍晚將公布 7 月貿易數據，通膨數據則將於周五 (9 日) 公佈。
自 2023 年初以來，人民幣一直因為中國房市陷入困境、消費疲軟和收益率下降承壓，導致資金流出人民幣，以及外資遠離中國股市。
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