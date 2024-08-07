人民幣近日連續強升對市場意味著什麼？專家直指兩大主因

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-07 11:04

‌



中國人民幣兌美元匯率 (USDCNY) 今 (7) 日在亞洲匯市早盤下跌逾 0.33%，續從周一 (5 日) 的七個月高點回落，但自上周以來，人民幣在全球金融市場劇烈震蕩之際連續強勢回升，專家認為人民幣之所以走強，可能有兩大主因，一是外部環境變化導致預期轉變，加上中國國內政策紅利持續釋放。

‌



報導指出，匯率走勢基本上取決於經濟基本面。人民幣這輪強升反映出市場對中國經濟走強的積極預期。中國第 20 屆三中全會對進一步全面深化改革作出系統部署，強調構建高水準社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高品質發展體制機制，提振市場對下半年中國經濟發展的信心。國內加大宏觀政策實施力道，經濟復甦預期增強，市場對人民幣及資產走勢預期趨於樂觀。

瑞穗證券資深中國經濟學家周敏 (Serena Zhou) 表示，人民幣兌美元今年迄今仍呈貶勢，但近期復甦為中國央行未來數月進一步寬鬆措施創造相當大的空間，尤其是考慮到國內信貸需求疲軟和持續的通縮壓力。

交易員和分析師表示，市場注意力目前聚焦即將公佈的中國數據，包括貿易、通膨和信貸，以衡量中國經濟的健康狀況。上周公佈的製造業調查顯示中國 7 月工廠活動大幅下滑。

中國今日稍晚將公布 7 月貿易數據，通膨數據則將於周五 (9 日) 公佈。