創新高！人民幣國際活躍程度續增 7月在全球支付佔比升至4.74%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 10:58
最新數據顯示，人民幣上月在國際支付佔比持續走升並創下新高，且外資正大舉增持人民幣資產，今年 7 月凈增持中國債券 200 億美元，月增 1.4 倍。
根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 週四 (22 日) 發佈的數據，今年 7 月人民幣國際支付價值份額由 6 月的 4.61% 上升至 4.74%，連 9 月高於 4% 且創下有數據記錄以來新高。人民幣在國際支付排名連 9 月維持在全球第四。
SWIFT 指出，與 6 月相比，今年 7 月人民幣支付價值增長 13.37%，而所有貨幣的支付價值則成長 10.29%。
數據還顯示，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元與英鎊上月分別以 47.81%、22.47%、7% 佔比位居前三位。人民幣上月作為全球貨幣在貿易融資市場的份額達到 6%，超過歐元的 5.83%，僅次於美元。
此外，人民幣的「朋友圈」近日又擴大了。中國人民銀行與越南國家銀行週一 (19 日) 簽署合作諒解備忘錄，進一步促進雙方在本幣結算、本幣互換以及跨境支付互聯互通等領域的合作。
今年 5 月 21 日，中國人民銀行也跟泰國銀行簽署《關於促進雙邊本幣交易合作框架的諒解備忘錄》。
值得關注的是，人民幣跨境支付系統 (CIPS) 受到越來越多的青睞，該系統上月新增 2 家直接參與者，新增 6 家間接參與者。
截至 7 月底，CIPS 系統共有直接參與者 150 家，間接參與者 1401 家。間接參與者中，亞洲 1047 家 (境內 565 家)、歐洲 239 家、非洲 52 家、北美洲 24 家、大洋洲 22 家、南美洲 17 家。CIPS 系統參與者分佈在全球 117 個國家和地區，業務可通過 4700 多家法人銀行機構涵蓋全球 184 個國家和地區。
近日中國人民銀行發佈的報告也顯示，跨境人民幣業務保持增長，收支基本平衡。
今年上半年，跨境人民幣收付金額合計人民幣 30.6 兆元，年增 25%，其中實收 14.8 兆元，實付 15.8 兆元。經常專案下跨境人民幣收付金額合計 7.7 兆元，年增率 22%，其中貨物貿易收付金額 5.9 兆元，服務貿易及其他經常專案下收付金額 1.8 兆元，資本專案下人民幣收付金額合計 22.8 兆元，年增率 26%。
對此中國人民銀行表示，將堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。
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