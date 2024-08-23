創新高！人民幣國際活躍程度續增 7月在全球支付佔比升至4.74%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 10:58

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最新數據顯示，人民幣上月在國際支付佔比持續走升並創下新高，且外資正大舉增持人民幣資產，今年 7 月凈增持中國債券 200 億美元，月增 1.4 倍。

根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 週四 (22 日) 發佈的數據，今年 7 月人民幣國際支付價值份額由 6 月的 4.61% 上升至 4.74%，連 9 月高於 4% 且創下有數據記錄以來新高。人民幣在國際支付排名連 9 月維持在全球第四。

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SWIFT 指出，與 6 月相比，今年 7 月人民幣支付價值增長 13.37%，而所有貨幣的支付價值則成長 10.29%。

數據還顯示，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元與英鎊上月分別以 47.81%、22.47%、7% 佔比位居前三位。人民幣上月作為全球貨幣在貿易融資市場的份額達到 6%，超過歐元的 5.83%，僅次於美元。

今年 5 月 21 日，中國人民銀行也跟泰國銀行簽署《關於促進雙邊本幣交易合作框架的諒解備忘錄》。

值得關注的是，人民幣跨境支付系統 (CIPS) 受到越來越多的青睞，該系統上月新增 2 家直接參與者，新增 6 家間接參與者。

截至 7 月底，CIPS 系統共有直接參與者 150 家，間接參與者 1401 家。間接參與者中，亞洲 1047 家 (境內 565 家)、歐洲 239 家、非洲 52 家、北美洲 24 家、大洋洲 22 家、南美洲 17 家。CIPS 系統參與者分佈在全球 117 個國家和地區，業務可通過 4700 多家法人銀行機構涵蓋全球 184 個國家和地區。