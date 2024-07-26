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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至315元，幅度約3.96%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由328元下修至315元，調降幅度3.96%。其中最高估值370元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀1位。

艾利科技今(26日)收盤價為226.05元。近5日股價下跌3.96%，標普指數下跌2.62%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ALGN市場預估目標價

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