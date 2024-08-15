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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲1.02%，報5510.65點

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:00


截至台北時間15日09:50，S&P 500上漲55.44點（或1.02%），暫報5510.65點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.92%
  • 近 1 月：-2.85%
  • 近 3 月：+3.97%
  • 近 6 月：+9.09%
  • 今年以來：+14.37%

焦點個股


S&P 500成分股以Ulta美妝(ULTA-US)領漲。Ulta美妝(ULTA-US)上漲11.36%；思科系統(CSCO-US)上漲9.63%；艾利科技(ALGN-US)上漲6.96%；沃爾瑪(WMT-US)上漲6.87%；錢樹商店(DLTR-US)上漲6.56%。

部分成分股表現相對疲軟，美國電塔(AMT-US)下跌2.35%；Eversource能源(ES-US)下跌2.03%；公共存儲(PSA-US)下跌1.67%；AT&T(T-US)下跌1.43%；威瑞森電信(VZ-US)下跌1.14%。

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美股美股盤中美股指數S&P 500

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S&P 5005509.350.99%
Ulta美妝358.78479.04%
思科系統49.84729.70%
艾利科技232.71015.76%
沃爾瑪72.926.20%
錢樹商店96.34.25%
美國電塔218.875-1.93%
Eversource能源65.13-1.99%
公共存儲317.53-1.04%
AT&T19.23-2.04%
威瑞森電信40.275-1.53%

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