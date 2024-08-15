盤中速報 - S&P 500大漲1.02%，報5510.65點
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:00
截至台北時間15日09:50，S&P 500上漲55.44點（或1.02%），暫報5510.65點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.92%
- 近 1 月：-2.85%
- 近 3 月：+3.97%
- 近 6 月：+9.09%
- 今年以來：+14.37%
焦點個股
S&P 500成分股以Ulta美妝(ULTA-US)領漲。Ulta美妝(ULTA-US)上漲11.36%；思科系統(CSCO-US)上漲9.63%；艾利科技(ALGN-US)上漲6.96%；沃爾瑪(WMT-US)上漲6.87%；錢樹商店(DLTR-US)上漲6.56%。
部分成分股表現相對疲軟，美國電塔(AMT-US)下跌2.35%；Eversource能源(ES-US)下跌2.03%；公共存儲(PSA-US)下跌1.67%；AT&T(T-US)下跌1.43%；威瑞森電信(VZ-US)下跌1.14%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Wolfspeed公司(WOLF-US)大漲7.53%，報12.42美元
- 盤中速報 - 沃爾瑪(WMT-US)大漲6.93%，報73.42美元
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.17%，報67.09美元
- 盤中速報 - 連貫(COHR-US)大漲6.06%，報71.05美元
上一篇
下一篇