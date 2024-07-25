鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估下修至9.43元，預估目標價為325.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.58元下修至9.43元，其中最高估值9.98元，最低估值9.11元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.98(9.98)
|11.35
|13.55
|14.12
|最低值
|9.11(9.11)
|10.21
|11.53
|14.12
|平均值
|9.48(9.59)
|10.62
|12.4
|14.12
|中位數
|9.43(9.58)
|10.53
|12.35
|14.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|41.46億
|46.05億
|51.81億
|50.62億
|最低值
|40.30億
|42.82億
|45.95億
|50.62億
|平均值
|40.70億
|44.30億
|48.97億
|50.62億
|中位數
|40.44億
|43.87億
|48.32億
|50.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.53
|22.41
|9.69
|4.61
|5.81
|營業收入
|24.07億
|24.72億
|39.53億
|37.35億
|38.62億
詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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