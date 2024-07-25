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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估下修至9.43元，預估目標價為325.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.58元下修至9.43元，其中最高估值9.98元，最低估值9.11元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.98(9.98)11.3513.5514.12
最低值9.11(9.11)10.2111.5314.12
平均值9.48(9.59)10.6212.414.12
中位數9.43(9.58)10.5312.3514.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值41.46億46.05億51.81億50.62億
最低值40.30億42.82億45.95億50.62億
平均值40.70億44.30億48.97億50.62億
中位數40.44億43.87億48.32億50.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.5322.419.694.615.81
營業收入24.07億24.72億39.53億37.35億38.62億

詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALGN

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