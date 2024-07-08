華南金上半年賺112億元年增6.69% EPS 0.82元 銀行貢獻91.5%

華南金控 (2880-TW) 今 (8) 日公布 6 月自結盈餘，單月合併稅後淨利為 17.08 億元；累計前 6 月合併稅後淨利為 112.15 億元，和去年上半年相比，年增率 6.69％，累計合併每股稅後盈餘為 0.82 元，其中子公司華南銀即貢獻 91.5%。