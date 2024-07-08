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華南金上半年賺112億元年增6.69% EPS 0.82元 銀行貢獻91.5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 21:50

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華南金上半年賺112.15億年增率6.69％ EPS 0.82 元。 (圖：華南金提供)

華南金控 (2880-TW) 今 (8) 日公布 6 月自結盈餘，單月合併稅後淨利為 17.08 億元；累計前 6 月合併稅後淨利為 112.15 億元，和去年上半年相比，年增率 6.69％，累計合併每股稅後盈餘為 0.82 元，其中子公司華南銀即貢獻 91.5%。

華南金 6 月自結盈餘，單月合併稅後淨利為 17.08 億元；累計前 6 月合併稅後淨利為 112.15 億元，較去年上半年的 105.12 億元增長 7.03 億元，年增率 6.69％。每股稅後盈餘為 0.82 元，每股淨值為 15.24 元。

主要子公司華南銀行 6 月為集團獲利重要引擎，合併稅後淨利為 18.48 億元；累計前 6 月合併稅後淨利為 102.68 億元，每股稅後盈餘為 1.05 元，每股淨值為 23.32 元。

子公司華南永昌證券 6 月合併稅前淨利為 3.14 億元、合併稅後淨利為 2.66 億元；累計前 6 月合併稅後淨利為 10.60 億元，每股稅後盈餘為 1.62 元。

子公司華南產險 6 月合併稅前淨利為 1.52 億元、合併稅後淨利為 1.28 億元；累計前 6 月合併稅後淨利為 8.86 億元，每股稅後盈餘為 4.43 元。

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華南金華南銀盈餘

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