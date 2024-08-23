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鉅亨速報

盤後速報 - 基泰(2538)次交易(26)日除息0.7元，參考價19.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


基泰(2538-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為19.9元，相較今日收盤價20.60元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 20.60 0.7 3.4% 0.0
2023/07/04 12.9 0.5 3.88% 0.0
2022/07/05 13.1 0.5 3.82% 0.0
2021/08/17 12.1 0.5 4.13% 0.0
2020/07/07 10.55 0.5 4.74% 0.0

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