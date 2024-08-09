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鉅亨速報

營收速報 - 基泰(2538)7月營收5,377萬元年增率高達216.15％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15


基泰(2538-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5,377萬元，年增率216.15%，月增率-72.98%。

今年1-7月累計營收為6.91億元，累計年增率346.59%。

最新價為20.25元，近5日股價下跌-11.56%，相關建材營造下跌-14.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-779 張
  • 外資買賣超：-623 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-156 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5,377萬 216% -73%
24/6 1.99億 1090% 9%
24/5 1.82億 1028% -9%
24/4 2.00億 1040% 1052%
24/3 1,735萬 -46% -1%
24/2 1,755萬 -43% -19%

基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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