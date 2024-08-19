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鉅亨速報

盤後速報 - 基泰(2538)下週(8月26日)除息0.7元，預估參考價20.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


基泰(2538-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(8月19日)收盤價20.95元計算，預估參考價為20.25元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

基泰(2538-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。近5日股價上漲0.99%，集中市場加權指數上漲4.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 20.95 0.7 3.34% 0.0
2023/07/04 12.9 0.5 3.88% 0.0
2022/07/05 13.1 0.5 3.82% 0.0
2021/08/17 12.1 0.5 4.13% 0.0
2020/07/07 10.55 0.5 4.74% 0.0

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