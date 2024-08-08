〈台股開盤〉V轉路受阻跌逾500點 失守2萬1大關5日線告急

台股今 (8) 日持續震盪，台積電一度跌破 900 元大關，加上鴻海、聯發科走弱，使得大盤跌逾 500 點，再度失守 21000 點關卡，最低跌至 20753.49 點，原本大漲 2 天的 V 型反轉破了功，預估全日成交量 4300 億元。此外，昨 (7) 日強勢的重電、線纜及營建族群今天也紛紛走跌。