〈台股開盤〉V轉路受阻跌逾500點 失守2萬1大關5日線告急
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-08 09:39
台股今 (8) 日持續震盪，台積電一度跌破 900 元大關，加上鴻海、聯發科走弱，使得大盤跌逾 500 點，再度失守 21000 點關卡，最低跌至 20753.49 點，原本大漲 2 天的 V 型反轉破了功，預估全日成交量 4300 億元。此外，昨 (7) 日強勢的重電、線纜及營建族群今天也紛紛走跌。
電子權值股今天全倒，台積電 (2330-TW) 跌破 900 大關，跌幅逾 2%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也雙雙跌逾 3%。日月光 (3711-TW) 跌幅更為沈重，跌逾 4%，不過台達電 (2308-TW) 相對抗跌，小漲 0.26%。
昨天表現強勢的重電族群，今天也臉綠，士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW) 皆跌逾 4%，中興電 (1513-TW) 跌逾 3%，東元 (1504-TW) 與大同 (2371-TW) 也都有 1 至 2% 的跌幅。
線纜族群同樣走弱，合機 (1618-TW) 跌逾 3%，榮星 (1617-TW)、華新 (1605-TW)、宏泰 (1612-TW)、華榮 (1608-TW)、億泰 (1616-TW) 以及大山 (1615-TW) 也都有 1 至 2% 的跌幅。
營建族群今天拉回修正，基泰 (2538-TW) 跌幅最為沈重，跌逾 8% 宏璟 (2527-TW)、國健及鼎固 - KY(2923-TW) 跌逾半根停板，富華新 (3056-TW)、愛山林 (2540-TW)、國揚 (2505-TW)、上曜 (1316-TW)、三發地產 (9946-TW)、大將 (1453-TW) 以及長虹 (5534-TW) 皆跌逾 4%，
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