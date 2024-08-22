盤後速報 - 巨大(9921)次交易(23)日除息5元，參考價234.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06
巨大(9921-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為234.0元，相較今日收盤價239.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|239.00
|5.0
|2.09%
|0.0
|2023/08/25
|203.0
|7.8
|3.84%
|0.0
|2022/08/19
|265.0
|10.0
|3.77%
|0.0
|2021/08/23
|306.0
|8.0
|2.61%
|0.0
|2020/08/21
|300.0
|4.6
|1.53%
|0.0
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