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鉅亨速報

盤後速報 - 巨大(9921)次交易(23)日除息5元，參考價234.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06


巨大(9921-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為234.0元，相較今日收盤價239.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 239.00 5.0 2.09% 0.0
2023/08/25 203.0 7.8 3.84% 0.0
2022/08/19 265.0 10.0 3.77% 0.0
2021/08/23 306.0 8.0 2.61% 0.0
2020/08/21 300.0 4.6 1.53% 0.0

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