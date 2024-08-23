盤後速報 - 宏璟(2527)次交易(26)日除息1.5元，參考價37.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
宏璟(2527-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為37.1元，相較今日收盤價38.60元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|38.60
|1.5
|3.89%
|0.0
|2023/08/24
|23.2
|1.0
|4.31%
|0.0
|2022/08/22
|26.9
|3.0
|11.15%
|0.0
|2021/08/23
|27.0
|1.4
|5.19%
|0.0
|2020/08/27
|21.55
|1.8
|8.35%
|0.0
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