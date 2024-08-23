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鉅亨速報

盤後速報 - 宏璟(2527)次交易(26)日除息1.5元，參考價37.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


宏璟(2527-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為37.1元，相較今日收盤價38.60元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 38.60 1.5 3.89% 0.0
2023/08/24 23.2 1.0 4.31% 0.0
2022/08/22 26.9 3.0 11.15% 0.0
2021/08/23 27.0 1.4 5.19% 0.0
2020/08/27 21.55 1.8 8.35% 0.0

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