盤後速報 - 宏璟(2527)下週(8月26日)除息1.5元，預估參考價40.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
宏璟(2527-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(8月19日)收盤價41.75元計算，預估參考價為40.25元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏璟(2527-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。近5日股價上漲3.87%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|41.75
|1.5
|3.59%
|0.0
|2023/08/24
|23.2
|1.0
|4.31%
|0.0
|2022/08/22
|26.9
|3.0
|11.15%
|0.0
|2021/08/23
|27.0
|1.4
|5.19%
|0.0
|2020/08/27
|21.55
|1.8
|8.35%
|0.0
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