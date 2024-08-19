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鉅亨速報

盤後速報 - 宏璟(2527)下週(8月26日)除息1.5元，預估參考價40.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


宏璟(2527-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(8月19日)收盤價41.75元計算，預估參考價為40.25元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏璟(2527-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。近5日股價上漲3.87%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 41.75 1.5 3.59% 0.0
2023/08/24 23.2 1.0 4.31% 0.0
2022/08/22 26.9 3.0 11.15% 0.0
2021/08/23 27.0 1.4 5.19% 0.0
2020/08/27 21.55 1.8 8.35% 0.0

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集中市場加權指數22409.630.27%
宏璟41.750.48%

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加權指數法興(售) 槓桿8.02

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