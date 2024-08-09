營收速報 - 宏璟(2527)7月營收1.77億元年增率高達81.53％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15
今年1-7月累計營收為10.65億元，累計年增率162%。
最新價為40元，近5日股價下跌-23.99%，相關建材營造下跌-14.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1738 張
- 外資買賣超：-1603 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-140 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.77億
|82%
|-11%
|24/6
|1.98億
|375%
|145%
|24/5
|8,096萬
|147%
|-55%
|24/4
|1.80億
|22%
|38%
|24/3
|1.31億
|291%
|-34%
|24/2
|2.00億
|706%
|103%
宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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