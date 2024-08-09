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鉅亨速報

營收速報 - 宏璟(2527)7月營收1.77億元年增率高達81.53％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


宏璟(2527-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.77億元，年增率81.53%，月增率-10.63%。

今年1-7月累計營收為10.65億元，累計年增率162%。

最新價為40元，近5日股價下跌-23.99%，相關建材營造下跌-14.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1738 張
  • 外資買賣超：-1603 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：-140 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.77億 82% -11%
24/6 1.98億 375% 145%
24/5 8,096萬 147% -55%
24/4 1.80億 22% 38%
24/3 1.31億 291% -34%
24/2 2.00億 706% 103%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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