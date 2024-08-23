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鉅亨速報

盤後速報 - 希華(2484)次交易(26)日除息1.5元，參考價29.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


希華(2484-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為29.0元，相較今日收盤價30.50元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 30.50 1.5 4.92% 0.0
2023/08/30 34.05 2.2 6.46% 0.0
2022/08/30 41.3 1.5 3.63% 0.0
2021/08/30 35.65 1.0 2.81% 0.0
2020/08/28 23.65 0.95 4.02% 0.0

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