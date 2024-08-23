盤後速報 - 希華(2484)次交易(26)日除息1.5元，參考價29.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
希華(2484-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為29.0元，相較今日收盤價30.50元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|30.50
|1.5
|4.92%
|0.0
|2023/08/30
|34.05
|2.2
|6.46%
|0.0
|2022/08/30
|41.3
|1.5
|3.63%
|0.0
|2021/08/30
|35.65
|1.0
|2.81%
|0.0
|2020/08/28
|23.65
|0.95
|4.02%
|0.0
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