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鉅亨速報

盤後速報 - 興勤(2428)次交易(26)日除息5.2元，參考價167.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


興勤(2428-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

首日參考價為167.3元，相較今日收盤價172.50元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 172.50 5.2 3.01% 0.0
2023/08/24 158.0 5.4 3.42% 0.0
2022/08/24 143.0 6.3 4.41% 0.0
2021/08/26 212.5 5.5 2.59% 0.0
2020/08/27 117.5 4.2 3.57% 0.0

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