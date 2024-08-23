盤後速報 - 興勤(2428)次交易(26)日除息5.2元，參考價167.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
興勤(2428-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
首日參考價為167.3元，相較今日收盤價172.50元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|172.50
|5.2
|3.01%
|0.0
|2023/08/24
|158.0
|5.4
|3.42%
|0.0
|2022/08/24
|143.0
|6.3
|4.41%
|0.0
|2021/08/26
|212.5
|5.5
|2.59%
|0.0
|2020/08/27
|117.5
|4.2
|3.57%
|0.0
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