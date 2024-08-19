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鉅亨速報

盤後速報 - 希華(2484)下週(8月26日)除息1.5元，預估參考價28.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


希華(2484-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(8月19日)收盤價29.95元計算，預估參考價為28.45元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

希華(2484-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體之製造加工買賣。石英晶體振盪器之製造加工買賣。近5日股價上漲3.11%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 29.95 1.5 5.01% 0.0
2023/08/30 34.05 2.2 6.46% 0.0
2022/08/30 41.3 1.5 3.63% 0.0
2021/08/30 35.65 1.0 2.81% 0.0
2020/08/28 23.65 0.95 4.02% 0.0

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集中市場加權指數22409.630.27%
希華29.950.50%

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