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鉅亨速報

盤後速報 - 微星(2377)次交易(26)日除息5.4元，參考價169.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


微星(2377-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。

首日參考價為169.6元，相較今日收盤價175.00元，息值合計為5.4元，股息殖利率3.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 175.00 5.4 3.09% 0.0
2023/08/28 171.5 6.6 3.85% 0.0
2022/08/17 127.5 10.5 8.24% 0.0
2021/08/23 122.5 6.1 4.98% 0.0
2020/08/24 141.0 4.2 2.98% 0.0

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