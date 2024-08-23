盤後速報 - 微星(2377)次交易(26)日除息5.4元，參考價169.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
微星(2377-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。
首日參考價為169.6元，相較今日收盤價175.00元，息值合計為5.4元，股息殖利率3.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|175.00
|5.4
|3.09%
|0.0
|2023/08/28
|171.5
|6.6
|3.85%
|0.0
|2022/08/17
|127.5
|10.5
|8.24%
|0.0
|2021/08/23
|122.5
|6.1
|4.98%
|0.0
|2020/08/24
|141.0
|4.2
|2.98%
|0.0
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