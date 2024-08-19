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鉅亨速報

盤後速報 - 微星(2377)下週(8月26日)除息5.4元，預估參考價169.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


微星(2377-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。

以今日(8月19日)收盤價174.50元計算，預估參考價為169.1元，息值合計為5.4元，股息殖利率3.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

微星(2377-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為有關各種電腦硬體軟體之設計及其成品與零組件製造買賣業務。電子零件之製造買賣業務。有關前項業務之進出口貿易業務。近5日股價上漲3.6%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 174.50 5.4 3.09% 0.0
2023/08/28 171.5 6.6 3.85% 0.0
2022/08/17 127.5 10.5 8.24% 0.0
2021/08/23 122.5 6.1 4.98% 0.0
2020/08/24 141.0 4.2 2.98% 0.0

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微星174.51.16%

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